Вакцина от коронавируса безопасна для людей с ВЗК

Препараты для профилактики коронавируса от компании Pfizer или Moderna безопасны для жертв воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли исследователи из Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе.Различные воспалительные заболевания кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит, являют собой хронические расстройства, которые вызваны избыточной активностью иммунной системы в области кишечника. Это вызывает диарею в хронической форме и другие характерные и очень неприятные симптомы.В исследование приняли участие 246 взрослых пациентов с ВЗК, которые проходили через вакцинацию от COVID-19 в США. Эти люди реже сталкивались с побочными эффектами вакцин, чем представители других групп населения. К ним относились боль и отек в месте укола, усталость, головная боль головокружения, лихорадка и озноб, желудочно-кишечные симптомы. Но большинство побочных эффектов были легкими и сохранялись всего несколько дней. Лишь у нескольких пациентов с ВЗК возникли серьезные побочные эффекты в виде лихорадки, усталости и головной боли.Только двое сообщили о тяжелых желудочно-кишечных расстройствах. Опубликованное в American Journal of Gastroenterology исследование однозначно подтвердило, что пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника вакцинация от коронавируса не опасна. При этом около 80% из них пили лекарства, которые подавляют иммунный ответ организма. Возможно, именно это объясняло, почему у них была снижена иммунная реакция и имелось меньшее количество побочек на вакцину.