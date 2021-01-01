Какие продукты снижают уровень холестерина

Уровень холестерина в крови — один из самых важных показателей здоровья, поэтому его периодически нужно проверять. Если он у вас повышен, тогда эксперты рекомендуют добавить в рацион следующие продукты:Бобовые Обогатите свой рацион фасолью, чечевицей, горохом, потому что в их составе много клетчатки, минералов и белка. Замена в рационе некоторых очищенных зерен и обработанного мяса бобовыми может помочь снизить уровень "вредного" холестерина в крови. Авокадо Этот экзотический плод богат на мононенасыщенные жиры и клетчатку — два полезных компонента для здоровья сердца, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижая повышенный холестерин. Орехи Эксперты рекомендуют отдать предпочтение грецким орехам и миндалю, потому что в их составе много клетчатки, жиров, кальция, магний — микроэлементам, которые важны для поддержания здоровья сердца и сосудов. Жирная рыба Одним из самых ценных веществ в составе жирной рыбы являются омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Они повышают уровень "хорошего" холестерина и снижают риск возникновения сердечных проблем. Цельнозерновые продукты Например, овес и ячмень содержат бета-глюкан — растворимое волокно, которое очень эффективно снижает "плохой" холестерин ЛПНП. Темный шоколад и какао Шоколад и какао также попали в список продуктов, снижающий уровень "вредного" холестерина, потому что содержат флавоноиды, благоприятно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы.