Какие опасные причины кроются за «сушняком»

Жажда чаще всего возникает после приема алкоголя. Но если "сушняк" возникает вне бурных вечеринок, то он вполне может стать одним из первых признаков патологических процессов в организме.

Причин, по которым слюнные железы не справляются, может быть несколько и серьезные болезни среди них тоже есть. Недостаток воды можно определить, когда человек пьет и не напивается, а также замечает иссушение слизистой оболочки полости рта.

Сухость может вызвать стресс, прием лекарственных препаратов и банальное обезвоживание. Поэтому для начала необходимо наладить систему употребления чистой воды (30 мг на килограмм тела).

Если сухость не проходит после питья, а лишь снижает степень интенсивности, симптом указывает на серьезные заболевания. Это может быть сахарный диабет, ВИЧ, анемия, болезнь Альцгеймера или Паркинсона, начинающийся инсульт, ревматоидный артрит и гипотония.

Если вы заметили постоянную сухость, которая сочетается с потерей веса, увеличение частоты мочеиспускания, нарушения сна и появления гнойничков, то необходимо обратиться на консультацию к эндокринологу.

При хирургическом вмешательстве возможно повреждение желез слюноотделения, которое также ведет к ощущению сухости. А также инфицирования мягких тканей рта от стоматита до тонзиллита.

Иссушение слизистой поверхности рта часто возникает во время наступления климакса. Во время беременности сухость говорит о дефиците калия в организме или повышенное содержание магния.
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