Названы полезные и вредные свойства популярных видов орехов

Орехи богаты ненасыщенными жирами.Летом важно получить максимум полезных витаминов и микроэлементов. И если вы уже определились с тем, на какие овощи стоит поднажать в июне, советуем также обратить внимание на орехи. Они помогут вам не только получить витаминный заряд, но и разнообразят привычные блюда новыми вкусами. Чем полезны орехи, а кому стоит быть осторожным с этим продуктом, рассказала нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь.Как известно, орехи богаты ненасыщенными жирами, омега-3 жирными кислотами, клетчаткой, а также содержат L-аргинин, который помогает избежать образования тромбов. В то же время орехи – высококалорийный продукт, поэтому ими не следует злоупотреблять людям с лишним весом.«Орехи на 80% состоят из жира. Несмотря на то, что большая часть этого жира – это здоровый жир, в них все равно много калорий. Выбирайте сырые или жареные в сухом виде орехи, а не приготовленные в масле», — отметила эксперт.КешьюВ состав орехов кешью входят такие макроэлементы, как калий, магний, фосфор, кальций, натрий – они играют большую роль во всех обменных процессах организма, помогают бороться со стрессом и укрепляют иммунитет. А больше всего в этом орехе витамина B1 (тиамин) — в 100 г кешью содержится 35% суточной нормы.Несмотря на огромную пользу, стоит помнить, что кешью – это высококалорийный продукт, и его переедание может привести к проблемам с лишним весом. Также он может навредить печени и почкам. Кешью может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, так что людям с язвой и гастритом лучше отказаться от него. Аккуратно с этим продуктом стоит быть беременным женщинам, а детям до 3-х лет – лучше вообще не употреблять, чтобы избежать аллергических реакций.Грецкие орехиЭтот орех считается одним из самых полезных – дело в том, что в нем содержится больше всего жирных кислот омега-3. Они помогают сохранить здоровье сердца и сосудов, а также благоприятно влияют на кожу. Регулярное употребление грецких орехов помогает улучшить работу головного мозга (память и зрение), укрепить иммунную систему, выровнять гормональный фон, снизить уровень сахара в крови.Однако с этими орехами, как и со всеми другими, следует быть острожными. Старые и испорченные плоды содержат токсины, которые наносят неисправимый вред печени, вплоть до образования рака. Также чрезмерное употребление этих орехов может спровоцировать зуд и высыпания на коже, а также такие заболевания, как экзема, нейродермит и псориаз.ФисташкиФисташки также считаются одними з самых полезных орехов, так как они имеют оптимальное соотношение калорийности, аминокислот, минералов и витаминов. Они богаты витаминами группы В – для того, чтобы восполнить суточную норму витамина В6, взрослому человеку достаточно съедать в день всего 10 орешков. Также они имеют антиоксидантные свойства, помогая сохранить молодость организма.Чрезмерное употребление фисташек может нанести организму вред в виде аллергии, расстройства желудка, запора, вздутия или головных болей. Детям до 3-х лет лучше не давать эти орехи.МиндальМиндаль — источник клетчатки и белка, он также содержит высокую дозу витамина Е и магния. Этот орех полезен для сердца и сосудов, так как он содержит множество ненасыщенных жиров, аминокислот и минералов. Его можно употреблять людям с сахарным диабетом, так как жирные кислоты защищают организм от чрезмерного поступления глюкозы в кровь.Однако и этот орех следует употреблять в меру. Особенное если это незрелый миндаль – им можно отравиться из-за высокого содержания цианидов. В то же время переедание этого ореха чревато метеоризмом, диареей и даже головной болью.АрахисВ этом орехе содержится больше всего белка, и он является хорошим источником фолиевой кислоты, которая очень важна для всех женщин на этапе планирования ребенка и в первые месяцы беременности. Арахис также помогает укрепить иммунитет, помогает побороть стресс, положительно влияет на сердце, кровяное давление и обмен веществ.В то же время не стоит забывать, что этот орех у некоторых людей может вызвать серьезную аллергическую реакцию. Его не рекомендуют употреблять людям, страдающим подагрой, артрозом, артритом и другими заболеваниями суставов.