Любая форма ожирения опасна для здоровья

Британские ученые изучали, здоровы ли люди с ожирением и нормальным метаболическим профилем (MHO), или они тоже имеют более высокий риск развития проблем со здоровьем. Свои выводы они опубликовали в журнале Diabetologia.Исследование показало, что наличие нормального метаболического профиля не означает, что человек с ожирением на самом деле здоров, поскольку он сталкивается с повышенным риском диабета, сердечных заболеваний, инсультов и респираторных проблем.Авторы проанализировали данные 381 тыс. человек. Средний период наблюдения длился 11,2 года. По сравнению с метаболически здоровыми участниками без ожирения (MHN), участники с MHO имели в 4,3 раза больше шансов заболеть диабетом 2 типа, на 18% чаще страдали сердечным приступом или инсультом, имели на 76% более высокий риск сердечной недостаточности, на 28% чаще страдали респираторными заболеваниями и на 19% ХОБЛ.