Врач развеяла миф о нормальной температуре тела
По словам Колесниковой, температура до 37,5 может считаться нормальной.
"Нормальная температура тела человека в норме — это диапазон значений от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию", — сообщила отоларинголог.
Она отметила, что температура тела может повышаться после приема пищи, летом в жаркий день или после физических нагрузок. Минимальная температура тела у человека устанавливается во сне и рано утром, а пик приходится на 16 и 18 часов.
Врач также напомнила, что для измерения температура подходит подмышечная впадина, рот, лоб, наружный слуховой проход и ректальные приемы.
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