Врач развеяла миф о нормальной температуре тела

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова развеяла популярное утверждение о нормальной температуре.По словам Колесниковой, температура до 37,5 может считаться нормальной."Нормальная температура тела человека в норме — это диапазон значений от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию", — сообщила отоларинголог.Она отметила, что температура тела может повышаться после приема пищи, летом в жаркий день или после физических нагрузок. Минимальная температура тела у человека устанавливается во сне и рано утром, а пик приходится на 16 и 18 часов.Врач также напомнила, что для измерения температура подходит подмышечная впадина, рот, лоб, наружный слуховой проход и ректальные приемы.