Диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом самого полезного мороженого

Диетолог, кандидат меднаук Маргарита Королева объяснила, какие угрозы может создавать обычное мороженое, и рассказала о его полезных для организма альтернативах.Королева заявила, что если человек систематически употребляет мороженое, в составе которого есть такие ингредиенты, как пальмовое масло, шоколад и орехи, то это не может не отразиться на его фигуре. "В обычном мороженом присутствуют жировые добавки, которые несут в себе калории. Чрезмерное количество таких добавок негативно влияет на островковую зону поджелудочной железы. Людям, склонным к лишнему весу, следует с осторожностью употреблять мороженое", — сказала диетолог.В поисках полезных альтернатив мороженому следует обратить внимание на замороженные ягоды — посоветовала Маргарита Королева. "Можно взять замороженные ягоды разных видов — это отличная альтернатива обычному мороженому", — заявила врач."В состав такого мороженого можно добавить молоко на растительной основе, корицу и сок лимона. Получается очень вкусное и бодрящее лакомство, которое оставит после себя приятную свежесть", — добавила Королева, подчеркнув, что единичное поедание холодного лакомства не приведет к ларингиту.