Диетолог Королева назвала наиболее подходящее время для употребления кофе

Перед едой, а также сразу после еды кофе лучше не употреблять, существует более подходящее для этого время, утверждает известный российский диетолог Маргарита Королева.Врач назвала в интервью наиболее подходящее время, чтобы употреблять кофе, – это не завтрак, а периоды «между приемами пищи». Наслаждаться напитком, как делают многие, на пустой желудок не следует, поскольку кофеин будет мешать усваиваться впоследствии полезным веществам, получаемым с пищей. Но и сразу после еды диетолог пить кофе тоже не рекомендует.«Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций, основополагающие для здоровья минералы», - объяснила Маргарита Королева.Наиболее подходящим для него временем врач считает«как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды».