Диетолог Королева назвала наиболее подходящее время для употребления кофе
Врач назвала в интервью наиболее подходящее время, чтобы употреблять кофе, – это не завтрак, а периоды «между приемами пищи». Наслаждаться напитком, как делают многие, на пустой желудок не следует, поскольку кофеин будет мешать усваиваться впоследствии полезным веществам, получаемым с пищей. Но и сразу после еды диетолог пить кофе тоже не рекомендует.
«Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций, основополагающие для здоровья минералы», - объяснила Маргарита Королева.
Наиболее подходящим для него временем врач считает
«как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды».
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