Мытье посуды является эффективным способом бросить курить
Известный телеврач Александр Мясников утверждает, что одним из самых эффективных способов бросить курить считается мытье посуды. По его словам, именно после еды человека посещает сильное желания закурить, однако во время мытья посуды он не может это сделать, поскольку его руки мокрые.
"Поел — и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!" - пояснил медик.
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