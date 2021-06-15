Простой тест с большим пальцем может выявить скрытую аневризму

Имеющаяся у человека скрытая аневризмы аорты может быть смертельно опасным состоянием.Аневризма аорты означает образование характерного выпячивания в главной артерии на уровне груди. Данное нарушение часто остается незамеченным, что создает очень серьезную угрозу для жизни – в случае внезапного разрыва аневризмы пострадавшему человеку угрожает смерть. При своевременном обнаружении аневризма аорты обычно хорошо поддаются лечению. Исследователи Йельского университета констатируют, что простой тест с большим пальцем может дать подсказку о подверженности этой патологии.Тест, который может выявить скрытую аневризму, состоит в следующем. Пациент держит руку поднятой вверх ладонью плашмя и сгибает большой палец, приближая его к ладони. Если палец легко выходит за ее край, это может говорить о возможном наличии аневризмы. Подобная подвижность большого пальца, констатируют ученые, указывает на перегруженность длинных трубчатых костей и ослабление суставов, что может объясняться заболеванием соединительной ткани по всему телу, включая аорту.Отчет об исследовании, в котором ученые проверяли эффективность данного теста, опубликовал American Journal of Cardiology. В его статье авторы проекта отмечают, что слишком гибкий большой палец не обязательно указывает на аневризму аорты. Тем не менее, предложенный ими тест вполне может работать как простая проверка на риск опасного нарушения – например, для людей, у которых в семье встречались случаи данного типа аневризм.