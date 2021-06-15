7 запахов для хорошего настроения

Обоняние – мощное и часто недооценённое чувство. Запах способен пробудить в нас как тёплые и приятные воспоминания, так и перенести в самые ужасные уголки памяти. А ещё запахи способны поднять настроение и улучшить самочувствие.Помогут вам в этом ароматы, описанные ниже.ЛавандаВо Франции лаванду используют как пряность и добавляют в супы, рыбу, курицу и даже овощи. Но мы не во Франции и можем получить от аромата лаванды другие преимущества. Её запах помогает расслабиться и улучшить настроение. Лаванда практически мгновенно успокаивает разум и тело, благодаря чему может быть полезной в лечении бессонницы.ШоколадСладкое лакомство известно своими фантастическими свойствами в пользу здоровья при умеренном употреблении. Аромат шоколада поднимает настроение и заряжает энергией. Бонус – запах, не влияет на увеличение веса, в отличие от употребления самого продукта.ВанильСледующий запах, поднимающий настроение и снимающий напряжение. Аромат ванили используется в течение многих лет для борьбы с депрессией. А благодаря своим мягким и сладким ноткам, запах ванили используется как афродизиак.МятаМята известна целебными свойствами. Запах мяты снимает стресс и значительно улучшает умственную работоспособность, мотивацию и успеваемость.РозмаринМы часто используем розмарин в качестве приправы, не задумываясь о том, что его запах способен поднять настроение. А между тем аромат розмарина успокаивает и положительно влияет на состояние памяти.ЖасминУже сам вид цветущего жасмина вызывает положительные эмоции, а его аромат поднимает настроение. Кроме того, запах жасмина способствует здоровому и глубокому сну.ЦитрусовыеАромат цитрусовых снижает уровни тревожности, бодрит, наполняет энергией и, конечно же, поднимает настроение.