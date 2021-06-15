Назван способ есть хлеб и не набирать лишние килограммы
Особенно это касается людей, которые ведут активный образ жизни. Диетологи считают, что им употреблять хлеб можно, даже тот, который содержит сахар, однако делать это нужно правильно. Во первых, не стоит им злоупотреблять. Идеальным количеством для этого приема пищи будет 1-2 кусочка. Также стоит употреблять хлеб только в первой половине дня.
В таком случае, хлеб станет обычным "топливом" для человека и уже к концу дня он его сожгёт. Если же человек ведёт малоподвижный образ жизни и практически не занимается спортом, то в таком случае хлеб нужно действительно исключить за рациона.
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