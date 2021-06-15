Назван способ есть хлеб и не набирать лишние килограммы

Практически во всех диетах для похудения, главным фактором, который снижает вес, является полный отказ от быстрых углеводов. В эту категорию продуктов входит и хлеб, без которого не представляют своей жизни многие люди. Специалисты утверждают, что не всё так просто, поскольку исключать полностью хлебобулочные изделия из рациона не рекомендуется.Особенно это касается людей, которые ведут активный образ жизни. Диетологи считают, что им употреблять хлеб можно, даже тот, который содержит сахар, однако делать это нужно правильно. Во первых, не стоит им злоупотреблять. Идеальным количеством для этого приема пищи будет 1-2 кусочка. Также стоит употреблять хлеб только в первой половине дня.В таком случае, хлеб станет обычным "топливом" для человека и уже к концу дня он его сожгёт. Если же человек ведёт малоподвижный образ жизни и практически не занимается спортом, то в таком случае хлеб нужно действительно исключить за рациона.