Новые последствия коронавируса: линии на ногтях и неприятный запах рыбы

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Ученые из Великобритании рассказали о новых неприятных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции. Это, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", искажение запахов и появление линий на ногтях.Тим Спектор, профессор из Королевского колледжа Лондона, обратил внимание на ногтевые пластины людей, переболевших COVID-19. Речь идет о полосках, вмятинах, бороздах и углублениях, которые портят внешний вид ногтей на пальцах рук и ног, доставляя людям множество неудобств. Линии на ногтях, как подчеркнул Спектор, могут появиться через недели или даже месяцы после того, как человек преодолел коронавирусную инфекцию.Другое неприятное явление, с которым приходится иметь дело переболевшим COVID-19 — паросмия, то есть, искаженное восприятие ароматов. По словам профессора Нирмала Кумара, больные, с которыми он беседовал, жаловались на неприятный рыбный запах, запах серы, а также на сладковатый аромат.Предполагается, что искажение запахов может сохраняться в течение значительного времени. Известно, что проблемы с обонянием чаще всего фиксируются среди молодых пациентов, а также среди медработников, которые заразились коронавирусом. Медики связывают паросмию с нейротропическими свойствами вируса SARS-CoV-2, которые до сих пор изучены в недостаточной степени.