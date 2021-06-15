Зеленый коктейль: 5 вариантов, которые помогут очистить организм и похудеть

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В последнее время все больше людей во всем мире уделяют внимание зелёным коктейлям. Одна из причин этого в том, что они помогают очистить организм.Действительно, зеленые коктейли не только являются важными источниками большого числа питательных микроэлементов, но и способствуют очищению организма от токсинов и помогают похудеть. Именно поэтому такие напитки легко подходят любой диете.Они готовятся из фруктов и овощей, которые содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов. Эти микроэлементы полезны для нашего метаболизма и органов выделительной системы.Регулярное употребление таких напитков способствует очищению нашей крови от токсичных веществ и позволяет контролировать уровень холестерина и сахара.Зеленые коктейли не только помогают очищать организм, но и укрепляют иммунитет. Это позволяет снизить риск развития инфекционных и аутоиммунных заболеваний.Как пишет health info, диетологи поделились 5 замечательными рецептами таких коктейлей.1. Зелёный коктейль из ананаса и шпинатаНапиток из ананаса и шпината отличается высоким содержанием антиоксидантов, полезных для пищеварения ферментов и противовоспалительных микроэлементов, которые, попадая в наш организм, способствуют его очищению и помогают нам сбросить вес.Этот коктейль содержит совсем небольшое количество калорий. А вот содержащаяся в нем клетчатка улучшает перистальтику кишечника и отлично утоляет чувство голода.Ингредиенты: 3 дольки ананаса, сок 1/4 лимона, 6 листьев шпината, 1/4 чайной ложки свежего имбиря (1,2 г.), 1/2 стакана воды (100 мл.).ПриготовлениеДобавьте все указанные ингредиенты в блендер и тщательно перемешайте так, чтобы получился однородный напиток без комочков.Выпейте напиток сразу же после приготовления, пока он не потерял своих полезных свойств.Рекомендуется пить его за полчаса до завтрака, а затем повторить дозу во второй половине дня.2. Коктейль из зелёных овощей и миндального молочкаПодобная комбинация ингредиентов послужит дополнительным источником витаминов и минералов.Миндальное молочко содержит жирные кислоты, которые в сочетании с микроэлементами указанных зелёных овощей способны улучшать наш метаболизм и стимулировать очищение нашего организма от токсинов.Активные компоненты этих ингредиентов улучшают работу печени и очищают толстый кишечник от токсинов и шлаков.Ингредиенты: 2 стебелька сельдерея, 1 огурец, 5 листьев салата-латук, 6 листьев кудрявой капусты, 3 веточки петрушки, 1 лимон, 1/2 стакана миндального молочка (100 мл.).ПриготовлениеХорошо вымойте ингредиенты и порежьте их на кусочки. Положите в блендер и добавьте необходимое количество миндального молочка. Перемешайте.Постарайтесь тщательно перемешать все ингредиенты так, чтобы в напитке не было комочков. После этого коктейль можно пить.Рекомендуется пить такой коктейль до 2 раз в день.3. Зелёный коктейль из мангольда и бананаЭтот напиток не только эффективно очищает наш организм от токсинов, но и наполняет нас энергией. В результате мы на протяжении всего дня остаёмся физически и интеллектуально активными.Такой коктейль содержит антиоксиданты и минералы, стимулирующие наш обмен веществ, что позволяет быстрее и эффективнее сжигать калории и жиры.Также вы найдёте в нем диетическую клетчатку, которая необходима для хорошего пищеварения. Благодаря ей мы дольше чувствуем себя сытыми.Ингредиенты: 6 листьев мангольда, 3 веточки петрушки, 2 спелых банана, сок 1/2 лимона, 1 стакан воды (200 мл.).ПриготовлениеПоложите все ингредиенты в блендер, добавьте лимонный сок. Хорошо перемешайте. У вас получится густой коктейль.Выпейте его сразу же после приготовления, перед или во время завтрака.Рекомендуется готовить этот напиток как минимум 3 раза в неделю.4. Зелёный коктейль из манго и салата-латукаЭтот вкуснейший напиток отлично подходит для тех из нас, кто хочет очистить организм от токсинов, которые накапливаются в печени и толстом кишечнике. Также этот коктейль облегчает потерю веса.Его питательные микроэлементы наполнят энергией и повысят как и физическую, так и интеллектуальную выносливость. Вы будете чувствовать себя активными весь день.Ингредиенты: 5 листьев салата-латука, 1 спелый манго, 1 спелый банан, 250 мл. воды.ПриготовлениеНарежьте указанные ингредиенты на кусочки и положите их в блендер. Влейте стакан воды.Хорошо размешайте коктейль на высокой скорости. Как только напиток приобретёт однородную консистенцию, его можно будет пить.5. Зелёный коктейль из алоэ вера и шпинатаЭтот напиток из шпината и алоэ вера представляет собой настоящий кладезь антиоксидантов. Также он обладает противовоспалительными свойствами.Благодаря этому можно с уверенностью утверждать, что такой зелёный коктейль способен отлично стимулировать пищеварительные процессы и очистить организм от шлаков.Этот рецепт использует сочетание алоэ вера и шпината с зелёным чаем и огурцом. В результате мы получим мочегонный и очищающий напиток, позволяющий сбросить вес, успокоить вздутие живота и справиться с запором.Ингредиенты: 1 стакан зеленого чая (200 мл.), 2 столовых ложки геля алоэ вера (30 г.), 6 листьев шпината, половина огурца.ПриготовлениеПоложите все ингредиенты в блендер и хорошо перемешайте.Рекомендуется пить этот коктейль 1 раз в день (3 дня в неделю).