Новый метод останавливает старческое слабоумие

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В деле борьбы с болезнью Альцгеймера достигнут важный рубеж. Учёные разработали новый метод лечения, останавливающий развитие болезни.Эксперименты на лабораторных мышах подтвердили высокую эффективность лекарства под названием CpG олигодеоксинуклеотиды (CpG ODN), которое останавливает развитие болезни Альцгеймера. Этот лекарственный препарат заставил иммунные клетки поглощать скопления вредных белков. Напомним, что симптомы болезни Альцгеймера появляются в организме человека после того, как в его мозге скапливаются две разновидности токсичных белков – бета-амилоиды и тау-белки.Практически все ныне действующие экспериментальные методы лечения, включая и те, что находятся на стадии исследований, направлены на борьбу со скоплениями токсичных белков. И вот теперь сообщается, что экспериментальное лекарство CpG ODN смогло заставить иммунную систему обезьян уничтожать белковые скопления в мозге. Теоретически, ничто не мешает повторить результаты этого исследования и среди людей. В ходе лабораторных исследований пожилые обезьяны имели на 59% меньше бета-амилоидных скоплений в мозге после начала приема препарата, по сравнению с теми животными, которые его не получали.В мозге обезьяны из первой группы также отмечалось и снижение скоплений тау-белков, которые способны разрушать окружающие ткани и приводить к характерным изменениям в химической структуре мозга. Данные исследования проводили сотрудники Университета Нью-Йорка. Пока успех достигнут только в экспериментах с животными, но учёные настроены очень оптимистично.