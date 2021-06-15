Терапевт рассказал, как собрать дорожную аптечку

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Любое путешествие - это опасность, поскольку в дороге может произойти что угодно. Поэтому медики рекомендуют в обязательном порядке брать с собой аптечку, когда вы на длительный промежуток времени покидаете дом.Терапевт Денис Медведев утверждает, что для поездки на дачу на несколько дней можно взять набор основных лекарственных средств. Однако, если вы готовитесь к путешествию за границу, то необходимо собрать максимально возможный набор препаратов на все случаи жизни. В особенности нужно запастись лекарствами, которые будет невозможно купить в другой стране."Объем и состав дорожной аптечки нужно определять, исходя из того, сколько будет длиться путешествие, а также места, куда человек направляется", - отметил Медведев.