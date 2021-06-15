Терапевт рассказал, как собрать дорожную аптечку
Терапевт Денис Медведев утверждает, что для поездки на дачу на несколько дней можно взять набор основных лекарственных средств. Однако, если вы готовитесь к путешествию за границу, то необходимо собрать максимально возможный набор препаратов на все случаи жизни. В особенности нужно запастись лекарствами, которые будет невозможно купить в другой стране.
"Объем и состав дорожной аптечки нужно определять, исходя из того, сколько будет длиться путешествие, а также места, куда человек направляется", - отметил Медведев.
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