Прогрессирование болезни Альцгеймера можно остановить с новым лечением

Новая терапия может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Ученые предложили лечение, побуждающее клетки иммунной системы поглощать деформированные белки, накопление которых приводит к развитию деменции.Исследование, проведенное Медицинской школой им. Гроссмана Нью-Йоркского университета, показало, что у пожилых обезьян после лечения олигодезоксинуклеотидами CpG (CpG ODN) в головном мозге было на 59% меньше бляшек по сравнению с животными, не получавшими терапию. В мозге первых также наблюдалось снижение уровня токсичного тау-белка.«Наши результаты показывают, что эта терапия является эффективным способом манипулирования иммунной системой для замедления нейродегенерации», - рассказывает доктор Акаш Патель, научный сотрудник Центра когнитивной неврологии.Исследователи говорят, что лечение также привело к улучшению когнитивных функций. Когда пожилые обезьяны, получившие препарат, столкнулись с рядом головоломок, они демонстрировали результаты на уровне молодых взрослых животных. Обезьяны, подвергшиеся лечению, также обучались новым навыкам быстрее, чем сверстники, не получавшие терапию.