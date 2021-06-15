Экстракт оливкового масла поможет при болезни Паркинсона

Исследование показало, что экстракт оливкового масла обеспечивает возможную защиту от болезни Паркинсона. Для получения этой защиты необходимо использовать нанотехнологии.Исследователи из Вестминстерского университета установили, что методика доставки в организм оливкового масла с помощью наноносителей действует в качестве защитного фактора против нейродегенерации - одного из основных симптомов болезни Паркинсона. При этом патологическом процессе человек всё хуже управляет собственным телом, у него возникают проблемы с подвижностью. Речь идет о гидрокситирозоле - фенольном соединение оливкового масла, которое считается мощным антиоксидантом.Оно способно нейтрализовать свободные радикалы, вызывающие повреждения белков, липидов и ДНК в клетках. Этот процесс окислительного стресса разрушителен для организма. В ходе экспериментов на клеточных моделях болезнь Паркинсона было доказано, что гидрокситирозол защищает дофаминергические нейроны от гибели клеток в результате окислительного стресса и от образования фибрилл альфа-синуклеина и агрегации в клеточной линии PC12. Однако эти соединения быстро метаболизируются и имеют ограниченную способность достигать мозга, что мешало им ранее стать надежным лекарством против неврологических расстройств вроде болезни Паркинсона.Теперь всё изменилось - оказалось, что для доставки соединения экстракта оливкового масла можно использовать наноносители. Они повышают эффективность, стабильность и биодоступность данных соединений, а также их прохождение через биологические мембраны. Использование наноносителей повышает способность экстракта оливкового масла получать доступ к мозгу, как показали лабораторные исследования.