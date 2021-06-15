Мясников рассказал, что особенно важно для очищения мозга от шлаков

Александр Мясников сообщил о большой важности сна для процесса очищения головного мозга от шлаков.Ссылаясь на новые исследования, Мясников сообщил, что сон является периодом «очищения мозга от шлаков». Если человек спит недостаточно, в его ЦНС накапливается нейромусор, способный вызывать повреждения клеток.«Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно», - поделился Мясников в телеграм-канале.Он подчеркнул, что систематическое недосыпание ассоциируется с появлением различных болезней. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе констатирует, что хронический недостаток сна может быть одним из факторов, усиливающих подверженность когнитивным нарушениям, включая деменцию, а также метаболическим расстройствам, диабету, ожирению.