Вода оказывает неоценимую помощь в снижении веса

Медики не устают напоминать тем, кто желает снизить вес тела или просто следит за тем, чтобы оставаться в форме, что употребление достаточного количества чистой воды – одно из самых важных условий достижении успеха.Дело в том, что все жизненные процессы в организме запускаются благодаря воде. Если в организме недостаточно воды, то все процессы тут же замедляются, в том числе обмен веществ, благодаря которому и регулируется наш вес.Например, пол-литра чистой воды всего за десять минут ускоряют метаболизм человеческого организма, позволяя телу эффективнее расходовать запасы жира.«Выпивая стакан воды, мы способствуем увеличению объёма содержимого желудка, не добавляя при этом калорий. Таким образом, это поможет нам не переесть во время употребления пищи», – напоминает врач-диетолог старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.Кроме того, соблюдение водного баланса помогает человеку удержаться от употребления сладких газированных напитков, которыми мы часто пытаемся утолить жажду, добавляя в рацион «пустые» калории.О воздействии воды на снижение лишнего веса ученые узнали в 2014 году, когда в Индии проводился эксперимент с участием добровольцев-женщин с повышенным ИМТ. Тогда в ходе исследования ученые выяснили, что употребление перед едой полулитра чистой воды помогает снизить аппетит, женщины быстрее наедались, не переедали, их порции уменьшились, а метаболизм ускорился по сравнению с контрольной группой, которая воды перед едой не употребляла.Впрочем, умеренность необходимо соблюдать во всем. Излишек воды может привести к проблемам с мочевыделительной системой из-за высокой нагрузки на почки. Поэтому медики рекомендуют пить в день не более двух литров чистой питьевой воды.