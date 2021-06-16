7 важных неявных признаков депрессии

Часто мы стараемся не обращать внимания на то, что кажется нам проявлением слабости: страхи, навязчивые мысли, раздражительность. Стремимся избавиться от этих состояний, не задумываясь, что психика сигнализирует о чем-то важном. Нередко эти симптомы свидетельствуют о депрессии. Как распознать неявные признаки депрессии, рассказали психологи.Существуют состояния, которые воспринимаются как обыденные, но на самом деле оказываются признаками нестабильности психики. Если вы замечаете за собой какой-то из ниже перечисленных симптомов или их комплекс, обязательно запишитесь на консультацию к специалисту. Он поможет разобраться в причинах и источниках проблемы, советует Вадим Мусников.Гиперэстетическая эмоциональная слабость: вспышки гнева, нетерпеливостьТакому состоянию присущи кратковременные приступы гнева. Причем его вспышку могут вызвать обыденные вещи, на которые другие люди не обращают внимания: тиканье часов, проезжающие машины, быстро гаснущий светофор и тому подобное.Также к характерным признакам гиперэстетической эмоциональной слабости можно отнести нетерпеливость, плохую концентрацию внимания, неспособность довести начатое до конца. Если при работе над чем-то важным у вас быстро появляется усталость и вялость, вы становитесь рассеянными, вам трудно сосредоточиться или вспомнить какие-то простые вещи, это тоже поводы для беспокойства. Чтение превращается в процесс механической читки, без усвоения и понимания написанного.Бесплодное мудрствованиеПроявляется навязчивым стремлением вновь и вновь разрешать ненужные или даже бессмысленные вопросы, часто метафизического характера. Так, например, в трудный жизненный момент, связанный с поиском работы или болезненным разводом, человек начинает рассуждать о смысле бытия, замысле Вселенной и тому подобном.Навязчивые сомненияНеуверенность в правильности совершенных действий, подчас достигающая бредового характера, – распространенный симптом депрессии. Подумайте, не слишком ли часто вы возвращаетесь домой проверить, выключен ли утюг и закрыта ли дверь?Любые действия и мысли, возникающие внезапно, против желания и логики, должны стать для вас тревожным звоночком.Навязчивые опасенияЭто сомнения в удачном исходе предстоящих привычных действий, например публичного выступления, сдачи экзамена, свидания, поездки на транспорте. Эти страхи совершенно необоснованны, так как ранее трудностей с выполнением таких задач не было. Опасения легко могут распространяться и на новые, недостаточно хорошо освоенные занятия.Навязчивые воспоминанияНепроизвольное появление в сознании образных детальных воспоминаний о неприятном событии реального прошлого. Обычно они возникают перед сном и могут долго крутиться в голове, мешая заснуть.Навязчивые влеченияЭто стремление совершить безумный и бессмысленный поступок, подчас опасный для жизни: броситься с высоты в воду или с крыши дома – в сугроб, громко выругаться или закричать.Иногда напряжение становится невыносимым, и человек с трудом удерживается от совершения поступка или бывает вынужден выполнить заместительные действия: выкрикивать не бранные, а другие слова или же направить агрессию на другой объект.Навязчивые действияНепреодолимое желание снова и снова совершать бессмысленные действия – поправлять волосы, дотрагиваться до носа, щипать мочки ушей, расчесывать ранку.В зависимости от источника действия их можно разделить на респираторные (покашливание, хмыканье, шумное втягивание воздуха, похрюкивание); оперкулярные (чавканье, чмокание, цокание и т. п.); вербальные (слова-паразиты, «экание» и прочий речевой мусор).Сюда же можно отнести онихофагию – стремление грызть ногти, трихотилломанию – желание выдергивать волосы.Навязчивые действия бывают связаны со страхами, опасениями, сомнениями. Так, при страхе чем-нибудь заразиться человек моет руки бесчисленное множество раз.Другой разновидностью защитных действий считаются придуманные ритуалы – словесные формулы (заклинания), мысли и действия, которые человек предпринимает, чтобы предотвратить мнимое несчастье.Иногда навязчивые ритуалы становятся весьма сложными, изнурительно долгими и тогда рассматриваются как навязчивые церемонии.Иногда случается так, что плохие мысли, стрессы и нервное перенапряжение, негативные эмоции «душат» человека и мешают ему наслаждаться жизнью.«Для того, чтобы избавиться от навязчивых негативных мыслей, для начала, нужно составить их список (можно также вести дневник самонаблюдений). После того, как каждая мысль обретет форму, хотя бы на бумаге, необходимо отстраниться от нее и подумать, чего именно и почему вы опасаетесь. Хорошо помогает составленный список логических опровержений. Можно также представить самый плохой вариант, когда ваши негативные мысли становятся реальностью, а потом подумать, как вы будете жить дальше. После того, как вы поймете, что даже в самом плохом случае ваша жизнь не закончится, страха сразу же станет меньше», - рассказывает психолог Екатерина Мельникова.По словам Мельниковой, также стоит последить за своими телесными ощущениями. Когда нам плохо, мы часто переходим из «взрослого» сознания, в «детское»: у нас начинают неметь ладошки, появляется ком в горле, болит в груди и так далее. Для того, чтобы избавиться от этой рецессии, необходимо каждый раз в такой ситуации, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, напоминая себе, что данное состояние это иллюзия, на самом деле вы отлично себя чувствуете и стоит только вам открыть глаза, все пройдет.«В момент, когда нас охватывает уныние, нужно вспомнить о своих главных жизненных задачах. Задать себе вопрос: «Ради чегокого я живу?». После ответа на него любые трудности покажутся временными. Кроме того, подумать о близких людях, обо всех, кто для нас эмоционально значим. Это свойство зрелой личности – осознавать, что человек не только ради себя живет. Значит, в трудный момент нужно думать не только о себе. А с другой стороны, это помогает почувствовать, что мы не останемся в одиночестве в сложной ситуации», - добавляет специалист.Психолог также подчеркивает, что душевное равновесие это не только эмоциональная, умственная и моральная работа над собой, это еще и активная физическая деятельность. Поэтому составьте конкретные планы на ближайшее время, одну две недели, и сделайте все для того, чтобы их выполнить.