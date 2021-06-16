Натуральные средства при отечности ног: 5 эффективных рецептов

Отечность ног указывает на плохую циркуляцию крови и лимфы, а также недостаточность гуморального (водного) обмена вследствие нарушения равновесия натрия и калия.Известно, что между натрием и калием в организме постоянно идет соперничество. Если уровень натрия по отношению к калию повышается, то это приводит к тому, что внутриклеточные жидкости проникают через оболочку в межклеточные жидкости. Клетка становится похожа на сдувшийся мячик, а из-за скопления крови и лимфы в межклеточных жидкостях ноги опухают, начинают болеть.Поэтому при лечении отечности всегда требуется повысить уровень калия в крови, а также выполнять упражнения, рекомендованные для лечения варикозного расширения вен, советует Майя Гогулан в книге «Вылечи! Систему кровообращения, и все болезни уйдут».Чтобы увеличить количество калия в крови (а его нам необходимо иметь в организме 50 %, в то время как натрия – только 15 % из числа других микроэлементов), в питание необходимо ввести овощи и фрукты, богатые солями калия: капусту, картофель печеный с кожурой, огурцы, петрушку, редис, помидоры, морковь, лук-латук, салат-латук, хрен, чечевицу, чеснок, зеленый горошек, фасоль, а также черную смородину, изюм, курагу, грейпфруты, мед, яблочный уксус, тыкву, кабачки, баклажаны, патиссоны, абрикосы, урюк, инжир, траву и корни одуванчика лекарственного, виноград, сливы.Народные средства при отечности ногБерезовые листьяСшить мешки из хлопчатобумажной ткани по размеру ноги (до колена) и наполнить их листьями березы. Поставить ноги в мешки так, чтобы слой листьев облегал ноги со всех сторон и был приблизительно в палец толщиной. Ноги начнут сильно потеть.Через 3–4 ч листья могут намокнуть, тогда их следует заменить свежими. Через несколько «березовых» сеансов отеки спадут. При небольших отеках достаточно 1–2 сеансов.Настой из льняного семениВзять 4 ст. л льняного семени на 1 л воды, кипятить 10 минут. Кастрюлю закрыть и поставить в теплое место на 1 ч. Настой пить по 0,5 стакана (лучше горячим) каждые 2 ч по 6–8 раз в день. Для вкуса можно добавить лимонного или другого фруктового сока. Лечебный эффект будет достигнут через 23 недели.Чай из листьев брусникиПить чай из листьев брусники (1 ч. л. на стакан воды).Настой листьев березы10 г листьев березы измельчить, залить кипяченой водой, температура воды должна быть 40–50 °C. Настоять под крышкой в течение 6 ч. Слить, отжать, дать настоять еще 6 ч (осадок удалить). Пить по 0,5 стакана 2 раза в день перед едой.Отвар листьев березы1 ст. л. листьев заварить стаканом кипятка, выдержать 30 минут в термосе. Принимать по 1 ст. л. 4 раза в день перед едой.