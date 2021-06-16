5 советов, как оставаться сильным и энергичным весь день

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Энергия, бодрость, смелость духа и позитивное настроение. Кажется, что этот образ совершенно не про вас? А что если мы скажем, что это мнение можно поменять? Правда, для этого нужно совсем немножечко постараться.Сегодня мы раскроем пять интересных способов, как оставаться сильным и энергичным на протяжении всего дня. Берите на заметку!Расставьте приоритетыКогда мы говорим о наличии энергии, то нужно понять, для чего она нам нужна - выполнение даже рутинных дел способно превратиться в проблему, если не будете достаточно активны и полны сил. Поэтому крайне важно правильно планировать свой день. Для этого пользуйтесь любым удобным инструментом - гугл-документы, блокноты, таблицы, специальные приложения.Невозможно справиться с текущей работой без списка задач, распределенного в соответствии с приоритетами. В идеале нужно пользоваться матрицей Эйзенхауэра, когда все задачи делятся на срочные, важные, несрочные или неважные. При этом лучше не делить предстоящие дела на личные и рабочие, ведь все это нужно, а вступление в конфликт вообще не требуется.Работайте в ритмеРитмичная работа, то есть с перерывами, позволит не зашорить сознание, не утратить энергии и остаться в тонусе с утра и до вечера. Постарайтесь чередовать легкие и сложные рабочие задачи, устраивать между ними перерыв, не бойтесь отдыхать. Но во всем знайте меру! В погоне за желанием оставаться энергичным и сильным вы можете забыться и заотдыхаться. Работу всё-таки бросать не следует!Создайте эффект фиксацииКак часто вы ловите себя на мысли, что в 12:00 предстоит важная встреча, а до этого времени вы ничего не можете делать, всё время прокручивая будущие детали в голове? Или с нетерпением ждете гостей, которые должны прийти только через несколько часов, а вы все никак не можете успокоиться?В таком случае идеален эффект фиксации. То есть нужно зафиксировать время важного события, оставить себе время в календаре на подготовку к нему, а все остальное время заниматься другими делами, которые не менее важны. Забейте свой календарь другими событиями.Создавайте нужную окружающую средуКак правило, окружающие нас обстоятельства гораздо сильнее нас. Если в морозилке будет большое ведро мороженого, его вы и съедите. Поэтому логично покупать маленький пломбир на палочке, получить меньше калорий и удовлетворить свою потребность в сладком.То же самое можно сказать и про энергичность. Например, пойти на спорт проще, если уже собран рюкзак, куда вы с вечера положили кроссовки, форму и бутылку для воды. Так с утра у вас будет меньше поводов пойти на попятную.Слушайте музыкуВоспрянуть духом и вернуть энергичность поможет музыка. Найдите для себя такие мелодии, которые в вас пробуждают эти силы. Например, музыка со студенчества, когда вы были молоды, сильны, полны жизни. Очень вероятно, что музыка вернет в вас те же чувства и вы станете гораздо энергичнее.