Эксперты рассказали, как принимать разные виды витаминов

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Витамины – незаменимые для здоровья питательные вещества.Они участвуют во всех биохимических процессах: от синтеза гормонов до обновления клеток и тканей. От них зависит состояние организма и самочувствие человека, поскольку они влияют на качество сна, аппетит, настроение, иммунитет, вес, сексуальную активность, рост волос и ногтей. Не зря их называют эликсиром жизни.Человек должен получать с пищей 13 витаминов. Вот их список: A, D, E, K, B?, B?, B?, B?, B?, B??, PP, C, F. Первые четыре растворяются в жирах, остальные – в воде. Водорастворимые витамины не так опасны для здоровья при избыточном употреблении, как жирорастворимые. Они не скапливаются в организме, поскольку постоянно выводятся с мочой через почки, в отличие от вторых, которые запасаются впрок, что чревато гиповитаминозом. Однако регулярное употребление больших доз препаратов на их основе может привести к передозировке со серьезными последствиями.В связи с риском развития этого серьезного состояния, не рекомендуется принимать витаминные комплексы бесконтрольно.Как определить дефицит витаминов?Некоторые люди входят в группы риска по витаминной недостаточности. Если вы относитесь к ним, вероятнее всего, вам нужно обогатить питание витаминами. К таким людям относят тех, кто:«сидит» на строгих диетах;часто ест фастфуд и другие вредности;придерживается вегетарианства;долго соблюдает пост;страдает от болезней почек, печени, желчного пузыря;использует гормональные контрацептивы;злоупотребляет курением и употреблением алкоголя.Внимание! Чтобы выявить дефицит витаминов и узнать, каких именно веществ не хватает вашему организму, обратитесь к врачу и сдайте все назначенные им анализы. Неконтролируемый прием витаминных добавок может привести к гипервитаминозу – состоянию, противоположному гиповитаминозу. Оно проявится мигренью, судорогами, рвотой, болью в желудке и другими симптомами, типичными для избытка конкретных видов витаминов.Как правильно пить витамины?Прежде чем начинать прием витаминных комплексов, стоит хорошо ознакомиться с прилагаемым к ним инструкциям. На что обратить внимание:Совместимость принимаемых вами комплексов. Одни витамины могут нейтрализовать действие других.Когда принимать препарат: до, в процессе, после еды, запивая водой. Жирорастворимые витамины усваиваются только в присутствии жиров, водорастворимым необходима лишь вода. Обычно такие особенности учитываются при определении взаимосвязи между приемом комплекса и пищи.Дозировку. Некоторые препараты содержат активные вещества в количестве, равном 300–400% от суточной нормы. Обычно такие цифры можно увидеть на упаковках с водорастворимыми витаминами. Их излишки выводятся из организма, и усваиваются они не полностью. Обычно с помощью высоких дозировок производители как раз-таки компенсируют их слабое усвоение.Запивайте витамины чистой водой. Не используйте для этого чаи, соки, морсы – они снижают их эффективность. Не прерывайте курс приема добавок. Обычно он длится около двух недель для профилактики гиповитаминоза и четырех недель для его лечения. Затем положено делать перерыв на 3–4 месяца, после которого можно возобновить витаминотерапию.Внимание! Не забывайте, что часть витаминов вы получаете из пищи. К примеру, 200 г брокколи снабжают организм аскорбиновой кислотой в количестве, вдвое превышающем суточную норму.