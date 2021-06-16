Названы опасные последствия обезвоживания организма

Веские причины не забывать пить воду.Вода играет наиважнейшую роль в обеспечении здорового функционирования всего организма. Поэтому недостаточное ее потребление приводит к многочисленным проблемам с самочувствием.Многие люди, сталкиваясь с незначительным недомоганием, даже и не подозревают, что оно может быть вызвано обезвоживанием организма. Поэтому так важно знать, с какими проблемами вы можете столкнуться, если будете потреблять слишком мало жидкости.Сухость кожных покрововЕсли регулярное использование обычного количества увлажняющего крема не улучшает состояние сухой кожи, вам следует увеличить потребление воды. В тот момент, когда организм начнет получать достаточное количество жидкости, увеличится производство кожного сала, благодаря которому кожа приобретет желанную гладкость и шелковистость.Сухость во рту и липкий языкВсем, кто хоть раз в жизни испытывал сильную жажду, знакомо такое неприятное ощущение сухости слизистой рта. В следующий раз, когда вы почувствуете это, знайте, что организм отчаянно нуждается в большом стакане воды.Головная больГоловные боли часто являются признаком обезвоживания. Считается даже, что регулярное потребление недостаточного количества воды может спровоцировать развитие мигрени. Только избегайте пить сладкие газированные напитки. Отдавайте предпочтение очищенной или минеральной воде, домашним компотам и морсам.ОжирениеПри употреблении большого количества воды стимулируется обмен веществ, что предотвращает набор лишнего веса. И наоборот, постоянное даже незначительное обезвоживание приводит к появлению сильного чувства голода, потому что организм стремиться восполнить недостаток жидкости любыми способами.ЗапорВсем хорошо известно, что для нормального функционирования всех органов пищеварения, необходимо потребление достаточного количества воды. Поэтому, если в вашем организме наблюдается обезвоживание, он отреагирует на недостаток жидкости снижением перистальтики кишечника и как следствие запором.Воспаление мочевого пузыряПотребление недостаточного количества воды может привести к тому, что в мочевом пузыре будет активно размножаться патогенная микрофлора, вызывая воспаление. Если же увеличить литраж выпиваемой воды, то бактерии будут покидать организм вместе с мочой.