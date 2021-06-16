Ученые назвали самые полезные диеты: основные правила
Летом как никогда хочется выглядеть на все 100%. И чтобы добиться этого, многие девушки начинают судорожно искать все новые методы похудения, прибегая к различным диетам и интервальному голоданию. Например, пробуют алкалиновую диету, с которой похудела экс-участница группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм. Однако ученые выяснили, что наиболее полезными считаются DASH-диета и средиземноморский тип питания. Что это такое и какие их основные принципы.
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетологический подход к лечению гипертонии) — это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии. При этом важно сократить потребление соли и одновременно увеличить в рационе количество калия, магния и кальция – именно они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, благодаря этой диете можно снизить уровень холестерина, предотвратить развитие инсульта и сахарного диабета, ну и, конечно же, похудеть.
Эта диета отличается от других тем, что она не запрещает употребление определенных продуктов. Достаточно отдавать предпочтение тем продуктам, которые нам советовали есть чаще еще в детстве (фрукты, овощи, зерновые, белковосодержащие и молочные продукты), и уменьшить количество соли и сахара в пище.
Главные правила, которых нужно придерживаться во время DASH-диеты:
Пять приемов пищи, но вес одной порции должен быть не более 215 г. Допускаются небольшие перекусы.
Акцент на употреблении злаков, семян, бобов, нежирного мяса и овощей.
Норма чистой негазированной воды в сутки – около 2 л.
Снижение потребления соли до 2/3 ч. л. в день.
Сладости разрешают в ограниченном количестве и не более 5 раз в неделю.
Запрещается алкоголь, табак, газированные напитки, жирная, копченая пища, соленья, сдобная выпечка, а также консервы.
Отметим, что вредные продукты можно убирать из рациона постепенно. А если вашей целью является похудение – необходимо уменьшать количество приемов пищи.
Средиземноморская тип питания – это тоже не резкое ограничение продуктов, а рацион, в котором должно быть достаточно овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов, оливкового масла, цельнозерновых продуктов.
Основные принципы средиземноморской диеты:
В рационе должно быть много овощей, фруктов, бобовых, орехов.
Основа – сложные углеводы (злаки, цельнозерновой хлеб).
Жирная морская рыба — 1-2 раза в неделю, яйца – 3-4 раза в неделю, красное мясо – в неограниченном количестве.
Ежедневна необходимо употреблять сыр и йогурт.
Основной напиток – вода, но допускается умеренное количество вина.
Умеренные физические нагрузки.
Помните, что перед тем, как выбрать тот или иной тип питания, лучше всего проконсультироваться со своим семейным врачом и сдать необходимые анализы.
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