Ученые назвали самые полезные диеты: основные правила

Наиболее полезными считаются DASH-диета и средиземноморский тип питания.Летом как никогда хочется выглядеть на все 100%. И чтобы добиться этого, многие девушки начинают судорожно искать все новые методы похудения, прибегая к различным диетам и интервальному голоданию. Например, пробуют алкалиновую диету, с которой похудела экс-участница группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм. Однако ученые выяснили, что наиболее полезными считаются DASH-диета и средиземноморский тип питания. Что это такое и какие их основные принципы.DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетологический подход к лечению гипертонии) — это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии. При этом важно сократить потребление соли и одновременно увеличить в рационе количество калия, магния и кальция – именно они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, благодаря этой диете можно снизить уровень холестерина, предотвратить развитие инсульта и сахарного диабета, ну и, конечно же, похудеть.Эта диета отличается от других тем, что она не запрещает употребление определенных продуктов. Достаточно отдавать предпочтение тем продуктам, которые нам советовали есть чаще еще в детстве (фрукты, овощи, зерновые, белковосодержащие и молочные продукты), и уменьшить количество соли и сахара в пище.Главные правила, которых нужно придерживаться во время DASH-диеты:Пять приемов пищи, но вес одной порции должен быть не более 215 г. Допускаются небольшие перекусы.Акцент на употреблении злаков, семян, бобов, нежирного мяса и овощей.Норма чистой негазированной воды в сутки – около 2 л.Снижение потребления соли до 2/3 ч. л. в день.Сладости разрешают в ограниченном количестве и не более 5 раз в неделю.Запрещается алкоголь, табак, газированные напитки, жирная, копченая пища, соленья, сдобная выпечка, а также консервы.Отметим, что вредные продукты можно убирать из рациона постепенно. А если вашей целью является похудение – необходимо уменьшать количество приемов пищи.Средиземноморская тип питания – это тоже не резкое ограничение продуктов, а рацион, в котором должно быть достаточно овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов, оливкового масла, цельнозерновых продуктов.Основные принципы средиземноморской диеты:В рационе должно быть много овощей, фруктов, бобовых, орехов.Основа – сложные углеводы (злаки, цельнозерновой хлеб).Жирная морская рыба — 1-2 раза в неделю, яйца – 3-4 раза в неделю, красное мясо – в неограниченном количестве.Ежедневна необходимо употреблять сыр и йогурт.Основной напиток – вода, но допускается умеренное количество вина.Умеренные физические нагрузки.Помните, что перед тем, как выбрать тот или иной тип питания, лучше всего проконсультироваться со своим семейным врачом и сдать необходимые анализы.