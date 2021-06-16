Назван способ всегда просыпаться в хорошем настроении

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Часто после пробуждения возникает сильная апатия, из-за которой человек не хочет вставать с постели и приступать к повседневным делам. Однако это состояние можно победить и обрести желание побыстрее начать новый день. По словам специалистов, главное правило, которого стоит придерживаться в начале дня - не пропускать завтрак.Влияние завтрака на весь последующий день очень велико. Во-первых, первый прием пищи насыщает организм необходимыми элементами и силами. Во-вторых, сам факт приема вкусной еды - это психологический стимул, который повышает настроение. Однако следует придерживаться несколько правил.В первую очередь, завтрак не должен проходить сумбурно. Первый прием пищи лучше осуществлять в спокойной и не торопливой обстановке, тщательно пережевывая пищу. Даже если нет времени на приготовление каких-либо блюд, диетологи советуют сесть и спокойно выпить стакан кефира или белого йогурта.