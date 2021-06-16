Как уберечься от укусов клещей в лесу, парке и на речке

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Последствия укуса могут быть очень опасными.Сейчас в самом разгаре прогулки в парках и скверах, а также пикники в лесах и на берегах рек, а поэтому актуальным остается вопрос — как уберечься от укусов клещей. Ведь их сезон начался весной и продлится до начала осени. Эти мелкие существа опасные, ведь способны незаметно напасть на человека и могут переносить возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний.Рассказываем, как уберечься от укусов клещей и как действовать, если это произошло.Как уберечься от укусов клещейКлещи живут в сырых и влажных местах, а также на прогреваемых склонах в траве и кустах. Именно поэтому стоит быть осмотрительными во время прогулок на природе.Как избежать укусов:Если собрались на такие прогулки, то прежде всего нужно соответственно одеться. Хорошо подойдут светлые кофты с рукавами, брюки и даже носки. Если выбранное плотно прилегать к телу, то это уменьшит риск попаданий клещей на тело и укусов.Для защиты следует использовать специальное средство, которое отпугивает клещей, — репеллент. Он может быть в виде аэрозоля или крема. Применять его следует согласно инструкции.Если вы долго гуляете на свежем воздухе, то каждые несколько часов стоит осматривать себя, не залез ли клещ. Особенно — покрытые волосами участки тела.По возвращении домой лучше сразу переодеться, а также вновь осмотреть себя, детей или животных. Одежду стоит почистить и постирать. Следует также проверить другие вещи, которые вы с собой брали на природу. Сумку, к примеру, нужно хорошенько потрясти.Как выявить клещейПосле возвращения домой стоит осмотреть одежду и тело. Любимые места клещей — это живот, пах, пупок, шея, складка под грудью и под коленями. Укусы этих созданий безболезненные, поскольку они вместе со слюной выделяют анестезирующую жидкость. Именно поэтому ощущение боли возникает только через несколько часов. Впрочем, заметить их можно только через несколько дней или недель. Взрослые клещи умело присасываются, а потому припухлость или зуд в месте укуса может появиться даже через один-два месяца. Кроме того, клещ стает больше в размере, а потому становится заметным.Если насекомое заметить сразу, то его будет легче удалить. Но чем больше времени прошло от присасывания, тем возникает большая вероятность заразиться. Именно поэтому, ежели увидели на себе клеща, струсите его. Если он уже присосался, то как можно скорее извлеките. Рану следует обработать антисептиком, а также можно выпить препарат от аллергии.Что делать, если укусил клещЕсли вы обнаружили клеща на теле, то прежде всего следует обратиться к врачу. Впрочем, вытащить его можно самостоятельно с помощью пинцета или пальцами рук. Клеща нужно захватить ближе к хоботку и медленно вытаскивать, вращая его вокруг своей оси в сторону. После этого место укуса следует смазать антисептиком, йодом или спиртом. Если целым насекомое не удалось вытянуть — оно разорвалось, то остатки в ранке следует извлечь стерильной иглой. После этой процедуры важно тщательно вымыть руки с мылом.Специалисты советуют завернуть клеща во влажную марлю, положить в стеклянную посуду и плотно закрыть крышкой. В лаборатории их исследуют на наличие возбудителей боррелиоза — инфекционного заболевания.Впрочем, даже после удаления клеща, нужно несколько недель следить за собственным здоровьем. Если повысится температура или появится покраснение в городе укуса, следует немедленно обратиться к врачу.Чем опасен укус клещейНе все клещи являются возбудителями заболевания, но есть такие, которые переносят опасные заболевания. Среди самых распространенных так называемая болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит. О инфицировании могут свидетельствовать повышенная зуд, температура тела, головная боль и покраснение на теле.Болезнь Лайма начинается с покраснения на месте укуса клеща. Этому предшествуют одна-три недели инкубационного периода. Также появляется головная боль и вялость. Через некоторое время увеличиваются лимфоузлы, ломит тело, на коже появляется красное кольцо. Если не начать лечение на ранней стадии, то это может привести к поражению кожи, суставов, мышц, нервной системы.Следует заметить, что риск заражения зависит от продолжительности присасывания клеща: до 24 часов — вероятность мала, а после 72 часов — приближается к 100%. Именно поэтому важно вовремя обратиться к медикам. Большинство пациентов, которые примут полный курс приема антибиотиков, полностью выздоравливают. Антибактериальная терапия длится от 14 до 28 дней.Клещевой вирусный энцефалит имеет инкубационный период, который длится от 2 до 30 дней. Болезнь имеет симптомы как в обычной простуды: начинается с головной боли и лихорадки. Затем появляется тошнота, рвота и расстройства желудочно-кишечного тракта. Через несколько дней появляются симптомы артрита, возникают проблемы с дыханием, а кожа на лице краснеет. Впоследствии инфекция попадает в кровь, а потому может привести к смерти.