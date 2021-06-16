У переболевших и привившихся возникают разные антитела

У людей, которые перенесли COVID-19, и которые получили вакцину от этой болезни, развиваются в организме защитные антитела. Однако врач объяснил, чем они различаются между собой.Известный российский инфекционист и специалист в области вакцинации доктор Евгений Тимаков объяснил, что у переболевших коронавирусом пациентов иммунитет вырабатывает антитела к COVID-19. Но они реагирует абсолютно на все компоненты вируса. У получивших вакцину также формируются защитные антитела, но они воздействуют только на те компоненты, которые влияют на агрессивность самой болезни, то есть степень её тяжести. Так, после укола препаратом Спутник V» образуется защита против спайкового S-белка, который и способствует проникновению вируса в клетки нашего тела.По мнению доктора Тимакова, сформированные в теле из-за недуга антитела не всегда бывают достаточно действенными. Их эффективность зависит от тяжести перенесённого недуга и от того, насколько хорошо работает вся иммунная система в целом. Если болезнь протекала очень тяжело, это значит, что коронавирус обошел иммунную систему, и подобное грозит формированием недостаточно адекватного объема антител, либо появлением не самых эффективных компонентов иммунной системы. А вот при болезни в средней форме эти антитела могут работать адекватно.Тимаков подчеркивает, что наиболее эффективные компоненты иммунитета развиваются в нашем организме именно после вакцинации. Вот почему всем гражданам России, включая даже тех, кто перенес коронавирус, обязательно стоит пройти через вакцинацию, чтобы покончить с пандемией.