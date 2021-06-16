Аллергия на тополиный пух: почему возникает и как бороться

Проблема, знакомая многим украинцам.Для начала, давайте разберемся в самой проблеме аллергии. От чего она возникает и что влияет на развитие.Количество людей страдающих аллергией, за последние 10 лет, значительно увеличилось. И уже сейчас, каждый третий человек на Земле страдает аллергией. По данным ВОЗ к 2030 году, ожидается, что каждый второй человек будет аллергиком.Что интересно, больше аллергиями страдают жители развитых стран.Связано это не только с образом жизни, путешествиями, но больше с теорией с теорией избыточной стерильности. Именно эта проблема актуальна во всех развитых странах, так как излишне стерильная среда не позволяет иммунной системе развиваться правильно.В последнее десятилетие наша иммунная система все меньше и меньше сталкивается с различными вирусами, бактериями и паразитами. Так как иммунная система не может не работать, в отсутствии патогенов она вынуждена бороться с потенциально безопасными вещами. Именно за-за этого и возникают аллергические реакции, которые раньше были чужды людям.В западных странах более выражена склонность к аллергиям из-за того, что кроме избыточной стерильности влияет и загрязнение окружающей среды. Загрязняющие вещества, которые называются поллютанты, утяжеляют пыльцу и делают ее еще более аллергенной. Статистически городские жители чаще реагируют на пыльцу, чем жители деревень.Например, еще 15 лет назад большее количество жителей юго-востока Украины страдали аллергическими реакциями на пыльцу сорных трав, таких как амброзия и полынь.Если смотреть статистику по западу и северу тех же лет – таких случаев было в разы меньше.Но в связи с глобальным потеплением амброзия растет по всей Украине, и это повышает уровень аллергических реакций. Сейчас жители любого регион Украины страдают аллергией на пыльцу сорных и злаковых трав.А что же тополиный пух?Сам по себе тополиный пух считается транспортным средством. Он адсорбирует тополиный пух на своей поверхности пыльцевые аллергены (пыльцу луговых и злаковых трав) и способствует их распространению.Как защититься от тополиного пуха?Сейчас стало намного удобней, потому что маски обязательны. Маски являются механической от попадания пуха и пыльцы, также следует носить очки, можно солнцезащитные.Пух редко остается в верхних дыхательных путях, поскольку выводится сразу чиханием. Потому в течение дня старайтесь орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами. Такое орошение механически удаляет пыльцу со слизистой носа, ведь именно она — аллерген.Аллергикам после возвращения с улицы полезно сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу с и сменить одежду. Не следует сушить вещи после стирки на улице (на балконе), т.к. на них оседает пух и пыльца.