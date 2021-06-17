4 рецепта успокоительных травяных сборов, которые помогут при неврозе

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Невроз – это группа психических расстройств с очень разнообразной симптоматикой со стороны всех органов и систем, набор психогенных, эмоциональных и физиологических расстройств, происходящих в одно и то же время и связанных друг с другом. Таким образом, неврозы опасны не только для сердца, но и для всего организма.Травяные сборы считаются самыми эффективными при лечении невротических состояний, приступов паники и депрессии.Рецепт 1Состав: трава душицы, цветки лаванды – по 50 г.Приготовление и применениеТравы тщательно перемешать. 2 ст. л. смеси залить 500 мл кипятка и настаивать 1 час. Процедить. Принимать по 100 мл 5 раз в день.Рецепт 2Состав: татарник – 50 г, адонис, синеголовник – по 30 г.Приготовление и применение3 ст. л. сбора вечером засыпать в термос и залить 700 мл кипятка. Утром готовый настой процедить и добавить в него по 2 ст. л. спиртовой настойки пустырника и натурального меда. При остром неврозе пить по 1 стакану настоя 3–4 раза в день. После того как станет легче, можно убрать из рецептуры настойку пустырника и принимать дальше по 1 стакану настоя перед сном. Курс лечения – от 2 недель до 4 месяцев.Рецепт 3Состав: листья мелиссы, мяты – по 50 г.Приготовление и применение2 ст. л. смеси залить 500 мл кипятка, накрыть крышкой и настаивать 30 минут. Процедить, добавить в теплый напиток мед. Пить маленькими порциями на протяжении дня.Рецепт 4Состав: лист ежевики – 50 г, шишки хмеля, листья омелы белой – по 30 г.Приготовление и применение3 ст. л. смеси залить 1 л кипятка и настаивать в закрытой посуде 1 час. Процедить. Принимать по 1 стакану 4–5 раз в день. Данным сбором можно лечить неврозы и у детей, если уменьшить дозировку вдвое.