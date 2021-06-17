Определены основные переносчики коронавируса

В числе самых главных переносчиков коронавирусной инфекции находится молодежь, поскольку они слишком легкомысленно относятся к своему здоровью и не предпринимают никаких действий даже в случае обнаружения каких-либо симптомов заболевания.Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала эпидемиолог Наталья Пшеничная. По её словам, молодежь часто не замечает, что может заболеть коронавирусом, поскольку симптомы заболевания очень часто напоминают обычную простуду. Однако после нескольких дней недуг начинает прогрессировать и это может привести к обострениям. В основном молодые люди переносят COVID-19 в лёгкой форме."Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем, является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19", - пояснила Пшеничная.