Чем можно заразиться в пресных водах

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В летние дни мы пытаемся спастись от жары поблизости водоемов. Но купание в них, кроме приятной прохлады, — таит в себе массу неприятных сюрпризов в виде разных инфекций..Самой опасной является теплая стоячая вода пресных водоемов, так как в ней больше всего патогенных микроорганизмов. Морская вода натурально дезинфицируется солью, в бассейнах проводят искусственное обеззараживание (хлорка, ионизаторы), а речки, озера и водохранилища — самая благоприятная среда для «агентов» инфекций.ЛептоспирозЭто одно из опасных инфекционных заболеваний, которое также подстерегает человека при купании в водоемах. Его еще называют водной лихорадкой, и начинается эта «напасть» с резкой головной боли, повышения температуры и болей в животе. При этом страдают, прежде всего, такие органы, как печень и почки. В ходе процесса болезни возможны осложнения, вплоть до летального исхода. Инфекция не передается от человека к человеку, а главными ее переносчиками являются грызуны. Бактериям легче попасть в организм через слизистые оболочки, ранки и порезы.Энтеровирусная инфекцияПляжи, где большое скопление людей — основной рассадник для этих вирусов. Всего один глоток из водоема, и вы оказываетесь в зоне риска (расстройство желудка, рвота и другие неприятности). Но могут быть и осложнения в виде конъюнктивита, фарингита, непонятной сыпи на теле, и даже ангины. Наблюдались и редкие случаи проявления воспалений головного и спинного мозга (менингита).ХолераМедики всего мира до настоящего времени не могут справиться с этой страшной инфекцией. Обычно возбудители холеры попадают в водоемы с канализационных стоков. При попадании в кишечник людей, они быстро адаптируются и начинают активно размножаться. Если инфекция проходит в легкой форме, то дело ограничивается расстройством желудка. Но тяжелые формы в связи с обезвоживанием организма, могут вызвать сильную интоксикацию и проблемы с сердечной деятельностью.Вирус, одной из форм гепатита, в данном случае «А»Он не так опасен, как его «родственные» виды, но для печени весьма неприятен. Его инкубационный период проходит более пятидесяти дней. Ничего не подозревающий человек, уже осенью может ощутить на себе «отголоски» отдыха. Симптомы выражаются только в повышенной температуре тела. При ее погашении жаропонижающими средствами — ситуация для печени, которая ослаблена вирусом, еще больше усугубляется.ГельминтыЭти паразиты также подстерегают людей при купании. Температура воды двадцать градусов — уже вполне достаточная для размножения гельминтов и их личинок. Особенно, глистными заражениями страдают дети и пожилые люди, с хроническими заболеваниями. Как известно, препараты против гельминтов отличаются токсичностью. Поэтому лучше принимать только те, которые назначил врач.