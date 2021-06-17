Эксперт назвала пять вызывающих тромбоз продуктов

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале назвала пять продуктов, при регулярном употреблении которых увеличивается риск тромбоза.Эксперт отметила, что в группу риска входят люди пожилого возраста, с избыточной массой тела, атеросклерозом и сахарным диабетом, вредными привычками, включая курение, и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также вероятность тромбоза возрастает, если человек болеет коронавирусом.В частности, эксперт посоветовала не злоупотреблять спиртными напитками, поскольку алкоголь в больших количествах увеличивает риск тромбоза. При этом Кореневич подчеркнула, что максимальная опасность тромбоза наступает через 6-12 часов после употребления алкоголя. По ее словам, как правило все сердечно-сосудистые патологии случаются на следующий день после приема алкоголя.Врач также порекомендовала сократить употребление сахара и простых быстрых углеводов, таких как сладости, хлеб и выпечка, поскольку резкое поступление большого количества углеводов в кровь вызывает повышение ее вязкости. Кореневич отметила, что сахар в больших количествах содержится в обезжиренных продуктах, соусах, сладких газировках и полуфабрикатах.Помимо этого кардиолог посоветовала избегать продуктов с высоким содержанием витамина К. К таким продуктам относятся зеленые листовые овощи, говяжья и свиная печень, зеленый чай. В период обострения имеющихся заболеваний, а также во время болезни коронавирусом стоит сократить употребление данных продуктов.В качестве меры эффективной профилактики врач назвала двигательную активность (за исключением периода обострения заболеваний) и напомнила о важности соблюдения питьевого режима.