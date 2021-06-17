Ученые нашли у попкорна антираковые свойства
К такому выводу пришли ученые из Университета Скрантона, пишет издание Sasapost.
Оказалось, что в попкорне содержится большое количество полифенолов. Эти антиоксиданты защищают клетки организма от повреждений, улучшают кровообращение и способствуют правильному пищеварению.
Кроме того, некоторые исследования показывают, что полифенолы могут снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний, в том числе рака предстательной и молочных желез.
В Американском институте онкологических исследований уточнили, что полифенолы способны блокировать ферменты, с помощью которых размножаются злокачественные клетки.
Полифенолы также уменьшают образование зубного налета.
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