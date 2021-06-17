Ученые нашли у попкорна антираковые свойства

Употребление попкорна может хорошо сказаться на организме.

К такому выводу пришли ученые из Университета Скрантона, пишет издание Sasapost.

Оказалось, что в попкорне содержится большое количество полифенолов. Эти антиоксиданты защищают клетки организма от повреждений, улучшают кровообращение и способствуют правильному пищеварению.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что полифенолы могут снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний, в том числе рака предстательной и молочных желез.

В Американском институте онкологических исследований уточнили, что полифенолы способны блокировать ферменты, с помощью которых размножаются злокачественные клетки.

Полифенолы также уменьшают образование зубного налета.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

http://neboley.com.ua - Добавил mamasha в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь