Названы продукты, провоцирующие появление целлюлита

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Какие продукты желательно ввести в свой ежедневный рацион.Борьба против целлюлита должна быть комплексной: спорт, массаж, косметические средства и, конечно же, правильное питание. Мы подскажем вам, какие продукты употреблять и как правильно питаться, чтобы навсегда избавиться от ненавистной «апельсиновой корочки» на бедрах.Хоть, целлюлит и считается вторичным половым признаком, все же его наличие и степень развития на 70% зависит от питания. Многие диетологи утверждают: употребляя правильные продукты можно, если не полностью избавиться, то значительно уменьшить проявление целлюлита.Давайте рассмотрим, какие продукты желательно ввести в свой ежедневный рацион, а от каких необходимо воздержаться.Продукты, которые помогут избавиться от целлюлитаОбязательно включите в своей рацион следующие продукты:Рыба.Морепродукты.Каши на воде.Сырые овощи (салат и капуста).Орехи, семена растений.Зеленые и травяные чаи.Фреши (соки из свеклы, моркови, огурца, яблока, апельсина и сельдерея).Авокадо.Темные ягоды.Кроме того, очень важно не забывать пить воду. Выпейте стакан воды утром натощак. В остальное время дня старайтесь выпивать от 6 до 8 стаканов воды в соответствии с физическими нагрузками. Всегда берите с собой бутылку с водой.Обезвоживание — одна из самых больших проблем для женщин сегодня. Помните — ваше тело на 70% состоит из воды, а это значит, что вам нужно много пить, чтобы поддерживать высокий водный баланс. Если вы не будете этого делать, то вас станут преследовать усталость и плохое настроение. И, конечно, это усилит целлюлит!Ешьте много свежих фруктов и овощей, особенно зеленых листовых. Они содержат мало калорий, зато много питательных веществ. Сочные фрукты с высоким содержанием воды обеспечивают организм природным сахаром, который поможет вам зарядиться энергией для повседневной деятельности.Включите в свой рацион фруктовые и овощные салаты с небольшим количеством оливкового масла, которое является хорошим источником омега-3 жирных кислот, которые помогают сохранить молодость кожи и высвобождать жировые запасы из клеток.Готовьте дома смузи. Их можно делать из свежего йогурта, шпината, цитрусовых, миндаля и т. д. Они сохраняют полезность и питательность ингредиентов без изменений. Они вкусные и легко усваиваются. Следовательно, это отличный способ борьбы с целлюлитом.Продукты, которые вызывают целлюлитЧтобы избавиться от целлюлита и больше не провоцировать его появление, исключите из рациона следующие продукты.Жареное мясо.Колбасы, ветчина.Соления и консервы.Сдобная выпечка и торты.Продукты с высоким содержанием искусственных добавок и подсластителей.К сожалению всех сладкоежек — от сахара лучше отказаться полностью. Он вызывает воспаление, накопление жира и задержку жидкости. Лучше заменить рафинированный сахар медом или кленовым сиропом.Если вы серьезно намерены избавиться от целлюлита, то придется также значительно сократить потребление алкоголя. Многие люди выбирают низкокалорийные алкогольные напитки, что, конечно, лучше, но вам все равно нужно давать своему организму отдыхать от алкоголя, чтобы обеспечить оптимальную работу печени.Соль — еще один враг в борьбе с целлюлитом. Слишком много соли может вызвать обезвоживание и задержку воды, что снижает упругость кожи и увеличивает воспаление и, возможно, даже накопление жира — все это делает целлюлит более заметным. Если вы используете соль как приправу к своей пище, вы в безопасности. А вот обработанных готовых продуктов стоит избегать. Кстати, лучше использовать гималайскую или морскую соль.Что еще провоцирует появление целлюлита?Также не забывайте, что целлюлиту способствуют такие вредные привычки:Плотный поздний ужин. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна, и желательно избегать тяжелых для желудка продуктов.Отсутствие завтрака. Целлюлит может исчезнуть только при хорошем обмене веществ, активизировать который можно полноценным завтраком. К тому же, плотно поев с утра, вы не захотите перекусывать до обеда и наедаться вечером.Курение. Курение нарушает кровоснабжение тканей и ухудшает доставку кислорода к клеткам.Кофе. Употребление большого количества кофе, черного чая и сладких газированных напитков способствует большему проявлению целлюлита.Переедание. Возьмите себе за правило, всегда вставать из-за стола чуть-чуть голодным.