Какие продукты и лекарства нельзя употреблять вместе?

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Многие считают, что продукты, которые мы употребляем в пищу, и лекарства никак не связаны между собой.Однако такая связь существует. Некоторые продукты и лекарства ни в коем случае нельзя употреблять вместе. Причины этого могут быть разными, но в каждом таком случае определенные лекарства и продукты являются несовместимыми.Есть определенные правила приема лекарств, которые вовсе не сводятся к рекомендуемым дозам лекарства. Этим правилам должна во время лечения соответствовать наша диета.Бронхорасширяющие препаратыЛекарства этого типа принимают при астме, бронхите и других заболеваниях, связанных с легкими.Важно знать, что, принимая такие лекарства, нужно ограничивать потребление кофе и других напитков и продуктов, в состав которых входит кофеин.Причина?Эти лекарства стимулируют нервную систему. Чтобы ее не перевозбуждать, нужно ограничить потребление кофеина.Особая осторожность требуется при приеме теофилина, так как кофеин усиливает токсичность этого препарата.Нужно также избегать жирной пищи, так как жир повышает усвояемость теофилина.Препараты для снижения артериального давленияПрепараты для снижения артериального давления назначаются при заболеваниях сердца и почек.В эту группу лекарств входят каптоприл, эналаприл и рамиприл.Когда мы принимаем их, нельзя есть продукты, содержащие много калия.Причина?Препараты этого типа повышают количество калия в крови, а его передозировка может спровоцировать неритмичность сердцебиения и вызвать ощущение нехватки воздуха.Поэтому при приеме этих лекарств лучше ограничивать потребление:Бананов.Картофеля.Сои.Шпината.Препараты, применяемые при аритмииТакие препараты (например, дигоксин) назначаются для лечения и предотвращения сердечной недостаточности.Проблема возникает, когда мы вместе с ними употребляем в пищу продукты, содержащие глицирризиновую кислоту (например, лакрицу).Причина?Эта кислота, вступая в контакт с дигоксином, может вызвать аритмию или даже сердечный приступ.Она содержится в некоторых сладостях, а также в ингредиентах пива.Диетическая клетчатка тоже может повлиять на эффективность действия этого препарата, поэтому принимать его нужно за 2 часа до еды или через 2 часа после еды.Эффективность действия дигоксина снижают также некоторые травы. Это зверобой продырявленный и александрийский лист.Препараты для снижения уровня «плохого» холестеринаТакие лекарства назначают при ожирении, диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях.Это аторвастатин, флувастатин, ловастатин, симвастатин, розувастатин и правастатин.Эти лекарства нельзя «смешивать» с цитрусовыми.Причина?Цитрусовые улучшают усвоение этих лекарств, что может привести к их передозировке и побочным эффектам.Если запить такую таблетку апельсиновым соком, она подействует как более высокая доза лекарства, принятая с водой.АнтикоагулянтыАнтикоагулянты назначают для лечения и профилактики тромбоза. К этому типу лекарств относится, например, варфарин.Принимая их, нужно избегать продуктов, богатых витамином К или понижающих вязкость крови.Причина?Такие лекарства несовместимы с черникой, чесноком, имбирем и некоторыми специями (кайенским перцем, корицей, куркумой).Дело в том, что эти продукты сами действуют как антикоагулянты, и если к ним добавить варфарин, это может вызвать кровотечение.Что касается витамина К, то он снижает эффективность действия препарата. Его много в шпинате, турнепсе, капусте и брокколи.АнальгетикиЛекарства, входящие в эту группу препаратов, назначаются при воспалениях, мышечных болях, головной боли.Одним из таких лекарств является хорошо всем знакомый ибупрофен. Его, как и другие анальгетики, нельзя запивать сладкими газированными напитками.Причина?Ибупрофен несовместим со сладкими газированными напитками, так как углекислый газ и кислота, содержащиеся в них, улучшают усвоение ингредиентов препарата и, соответственно, способствуют повышению их концентрации в крови.Из-за этого становится невозможным контролировать дозу лекарства и появляется опасность его передозировки; в результате могут пострадать почки.