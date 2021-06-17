Ученые выявили последствия регулярного отказа от завтрака
К такому выводу пришли американские ученые, сообщает журнал Proceedings of the Nutrition Society.
Специалисты проанализировали данные о 30 889 жителей США возрастом от 19 лет и старше, которые принимали участие в исследовании в период с 2005-го по 2016 годы.
Помимо прочих наблюдений, оно включало круглосуточное составление отчетов о приеме еды. Участники обозначали свои приемы пищи как трапезу или закуску и перечисляли, что они ели в тот или иной период. Так, ученым удалось выявить, кто из участников завтракал, а кто – нет.
Как выяснилось, из общего числа принимавших участие в исследовании завтрак пропускали 15,2% – 4924 человека. Специалисты перевели сведения о приемах пищи в приблизительное количество питательных веществ для человека, при этом используя дневные нормативы питания. Далее они сравнили свои оценки с нормативами, рекомендованными Советом по еде и питанию Национальной академии наук США.
Таким образом стало ясно, что у тех участников исследования, кто не завтракал, потребление витаминов было меньшим, чем у людей, которые не пренебрегали утренним приемом пищи.
Ученые отметили, что особенно существенной была разница в фолиевой кислоте, железе, кальции, витаминах С, D, B2 и B3.
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