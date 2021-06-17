Названы симптомы снижения уровня сахара в крови

Первые признаки гипогликемии.Изменение уровня сахара в крови в сторону его понижения может возникнуть в результате соблюдения строгой диеты, переутомления, после приема определенных лекарств или в качестве симптома другого заболевания. Игнорировать гипогликемию ни в коем случае нельзя: это состояние опасно для здоровья.Большинство людей прекрасно знают насколько опасным для здоровья может быть повышение уровня глюкозы в крови. Однако не меньшую тревогу должна вызывать и гипогликемия, то есть снижение показателей сахара. Поэтому так важно знать ее первые признаки, чтобы своевременно принять адекватные меры и не допустить развития тяжелых осложнений.Что такое гипогликемия?Уровень сахара (или глюкозы) играет важную роль в функционировании всех органов и систем. Глюкоза поступает в организм вместе с пищей и служит важным источником энергии. Углеводсодержащие продукты, такие как рис, картофель, хлеб, выпечка, крупы, фрукты, овощи и молоко — являются основными ее источниками.После еды глюкоза всасывается в кровоток, откуда попадает в клетки тела. Гормон инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе, помогает клеткам использовать глюкозу для получения энергии.Если вы потребляете больше сахара, чем нужно, тело будет накапливать его в печени и мышцах или преобразовывать в жир, чтобы потом в будущем преобразовывать в энергию.Без достаточного количества глюкозы организм не может выполнять свои обычные функции. Уровень сахара в крови считается низким, когда он падает ниже 3,3 миллимоль/литр.Симптомы гипогликемииПо утверждению специалистов клиники Майо, зачастую состояние развивается внезапно, и проявления его достаточно специфические.Со стороны эндокринной системыИзменение уровня сахара в крови часто приводит к гормональным изменениям в организме, вызывающим ряд осложнений и процессов. Гипогликемия препятствует выработке гормонов стресса, но также увеличивает выброс адреналина, что приводит к усилению чувства голода, дрожи по телу и резким перепадам настроения.Со стороны центральной нервной системыНизкий уровень сахара в крови напрямую влияет на работу центральной нервной системы, поэтому возможны такие проявления, как головокружение, головные боли, необъяснимая усталость, нарушение координации, потеря ориентации и даже амнезия.Со стороны сердечно-сосудистой системыЗачастую гипогликемия проявляется тахикардией, то есть учащенным сердцебиением. Если вы замечаете, что пульс превышает показатели в 90-100 ударов в минуту, то вам обязательно стоит проверить уровень глюкозы в крови. Игнорировать данное состояние нельзя, оно может быть опасно для здоровья, так как сердце не перекачивает достаточное количество крови по телу.Острое чувство голодаПониженный уровень глюкозы приводит к повышению аппетита, внезапному и острому голоду, изменению обменных процессов. В такие моменты организм нуждается в энергии, поэтому он ищет ее источники, что, в свою очередь, объясняет высвобождение гормона глюкагона, связанного с метаболизмом. Его роль заключается в разблокировании энергетических резервов организма.Дополнительные признаки гипогликемии:размытое зрение;бледность кожных покровов;обильное потоотделение;приливы жара;тошнота, рвота;расширение зрачков;трудности с мышлением или концентрацией;потеря сознания;судороги;кома.Первая помощь при гипогликемииПонижение уровня глюкозы в крови требует незамедлительной реакции. Поэтому, рекомендуется при появлении первых признаков выпить стакан фруктового сока или сладкой газировки, съесть столовую ложку меда или сахара, или 3-4 шоколадные конфеты.Если вы наблюдаете у кого-либо из окружающих серьезную реакцию, например, потерю сознанию, без промедления вызывайте скорую помощь.Причины снижения уровня глюкозы в кровиНизкий уровень глюкозы в крови может возникнуть по целому ряду причин. У пациентов с сахарным диабетом, принимающих лекарства, повышающие показатели инсулина в организме, иногда развивается гипогликемия.Прием слишком большого количества лекарств, пропуск приема пищи, значительное ограничение рациона питания или изнурительные физические упражнения могут привести к снижению уровня сахара в крови у страдающих от диабета.Но чтобы столкнуться с гипогликемией, необязательно иметь в анамнезе диабет. Некоторые болезни и привычки, такие как заболевания почек, гепатит, обезвоживание, злоупотребление алкоголем также способны вызвать снижение уровня сахара в крови.Профилактика гипогликемииКогда наблюдается чрезмерное снижение уровня сахара в крови, необходимо употреблять в пищу углеводсодержащие продукты.Энергетические батончики, фруктовые соки, свежие или сушеные фрукты, макароны — идеальные продукты для профилактики гипогликемии. Вы также можете принять глюкозу, чтобы быстро поднять уровень сахара в крови в случае его резкого падения.Если следующий прием пищи произойдет в незапланированное время, устройте себе небольшой перекус, особенно если ранее вы уже сталкивались с гипогликемией. Не переедайте. Это может привести к резкому повышению уровню сахара в крови.Если вы собираетесь в дальнее путешествие, на тренировку или планируете следующий прием пищи через пять часов, съешьте энергетический батончик, углеводы или другую энергетическую пищу, чтобы предотвратить падение уровня сахара в крови.