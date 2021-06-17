Четыре веские причины есть яйца по утрам

Яйца обладают множеством полезных свойств, которые укрепляют организм человека и даже способны поднять настроение. Неудивительно, что эксперты рекомендуют употреблять этот продукт не реже нескольких раз в неделю.Улучшение зренияАнтиоксиданты лютеин и зеаксантин, которыми богаты яйца, накапливаются в сетчатке глаз и защищают их от вредоносного влияния солнечного света. Вдобавок к этому, они снижают риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна.Высококачественные белкиЯйца обладают идеальным аминокислотным профилем и содержат высококачественные белки. Можно сказать, что этот продукт является одним из важнейших источников белка в рационе человека.Улучшение холестеринового профиляНесмотря на то, что в одном яйце содержится около 212 мг холестерина, употребление этого продукта не способствует повышению данного вещества в крови. Напротив, по данным некоторых исследований, яйца повышают уровень хорошего холестерина и помогают перерабатывать "плохой".Питательные веществаВитамины А, В2, B5, B12, а также селен, кальций, железо, калий, цинк, марганец... этими и другими полезными веществами наделены яйца. В одном крупном курином яйце – 77 калорий, 6 г качественного белка, 5 г жира и совсем немного углеводов.