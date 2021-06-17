Людям, которые не завтракают, действительно не хватает важных питательных элементов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Взрослые обычно следят за тем, чтобы дети завтракали. Однако сами они этот прием пищи нередко пропускают. Научные данные говорят о том, что это может быть вредно для здоровья. Ранее исследование показало, что люди, которые завтракают регулярно, получают больше необходимых витаминов и минералов, чем те, кто пропускает утренний прием пищи, а недостаток этих веществ может приводить к развитию или обострению хронических болезней.В новом исследовании авторы проанализировали данные более 30 тысяч жителей США. Они ставили цель оценить, сколько полезных веществ и энергии получают люди, которые едят завтрак по сравнению с теми, кто его пропускает. Также они проанализировали общее качество диеты людей.Данные для научной работы ученые взяли из ежегодного Национального опроса и исследования здоровья и питания. Каждый год в нем участвуют около 5 тысяч человек. Респонденты подробно рассказывают о своем рационе и проходят различные медицинские обследования. Авторы подсчитали количество различных питательных веществ, которые получают участники, сравнив его с нормами, приведенными в американском руководстве по питанию.Исследование показало, что люди, которые не завтракают регулярно, получают меньше кальция за счет молока, витамина С – из фруктов, клетчатки и минералов – из обогащенных злаковых продуктов. Помимо этого, те, кто пропускают завтрак, часто недополучают железо, кальций, фолиевую кислоту, витамины B1, B2, B3, C и D. Оказалось также, что они получали перечисленные питательные вещества в недостаточном количестве и во время других приемов пищи.«Мы обнаружили, что если вы не едите продукты, которые обычно употребляют на завтрак, также будет тенденция не есть их и в течение остатка дня. Таким образом возникает пробел в получении определенных питательных веществ», – рассказал о главных выводах исследования его ведущий автор Кристофер Тейлор (Christopher Taylor), профессор Университета штата Огайо, соавтор исследования.«Завтрак – уникальная возможность получить важные микронутриенты, которых содержится мало в блюдах, которые мы едим во время последующих приемов пищи», – пишут ученые.У людей, пропускающих завтрак, в целом оказалось ниже качество диеты. Они ели больше добавленных сахаров, углеводов, жиров. Во многом это было обусловлено тем, что они часто прибегали к перекусам между основными приемами пищи.