Доказано, что интервальное голодание — не самый эффективный способ потери веса

Ученые поставили под сомнение результативность интервального голодания, которое считается эффективным способом борьбы с лишним весом. Новое исследование показало, что традиционная диета с подсчетом калорий помогает бороться с лишним весом лучше, чем интервальное питание с голоданием.Интервальное голодание — одна из "модных" систем питания, которая продвигается как очень эффективный способ сбросить весь. Но ученые отмечают, что эффективность такой системы питания подтверждена лишь очень ограниченным набором данных.Исправить ситуацию решили специалисты из британского Университета Бата, которые провели эксперимент с добровольцами, и установили, что на самом деле в интервальном голодании "нет ничего особенного". В опыте приняли участие добровольцы, которых разделили на три группы — две из них придерживались интервального голодания по разным методикам, а третья группа не голодала, но уменьшала суточную калорийность.В начале проекта все группы добровольцев потребляли 2000-2500 ккал в сутки, но за три недели эксперимента показатель был снижен до 1500-200 ккал. В результате выяснилось, что самого результативного похудения достигли добровольцы из группы, которые не практиковали интервальное голодание, а просто снижали суточное потребление калорий.