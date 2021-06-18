Терапевт: как отличить тепловой удар от COVID-19

Врач-терапевт Александр Барвинский рассказал, что при коронавирусе и тепловом ударе может наблюдаться похожее недомогание, в том числе головная боль и слабость, однако есть и различия. Этим он поделился с "Вечерней Москвой"."Если это коронавирус, то в подавляющем большинстве случаев будет характерная симптоматика. Это признаки респираторного заболевания — кашель, боль в горле, может быть насморк. Это уже первый повод, чтобы задуматься не о тепловом ударе, а о вирусной инфекции. Плюс характерный симптом — исчезновение запахов. Оно может быть частичным, не всегда полное. Тепловой удар — это резкое ухудшение самочувствия. И в целом прямая взаимосвязь между пребыванием на солнце и наступлением этой симптоматики",— отметил медик.Если у человека случился тепловой удар, то необходимо его сразу же отвести в прохладное место, охладить голову и заднюю часть шеи (там сосуды проходят наиболее поверхностно), заставить пить много воды.Специалист также отметил, что существует несколько форм теплового удара — легкая, средняя и тяжелая. при второй добавляется тошнота и полуобморочное состояние. В таком случае понадобится вызвать скорую помощь.