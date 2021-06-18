Диета на основе голодания не поможет быстро похудеть

Самое время отказаться от питания по системе 5:2. Так называемые «быстрые диеты» на основе голодания не обеспечивают стремительной потери лишнего веса, и ежедневные ограничения калорий в этом вопросе более эффективны.В последние годы в мире набирают популярность диеты с так называемым периодическим голоданием, в которых чередуются периоды ограничения питания или вовсе голода и нормального приема пищи. Одной из самых популярных является диета 5:2, которая подразумевает голодание в течение двух дней и последующее нормальное питание в течение оставшихся 5 дней недели.Но исследование показало, что подобные рационы вовсе не являются волшебной палочкой против лишнего веса. Увы, они позволяют достичь таких же успехов в борьбе с лишними килограммами, как и традиционные диеты, даже если поклонники обеих разновидностей питания потребляют примерно одинаковое количество калорий. Следовательно, желающим похудеть всё-таки нужно придерживаться куда более полезного для здоровья традиционного диетического режима, который подразумевает плавное ограничение калорий в течение длительного периода времени.Многие люди полагают, что диеты на основе голодания особенно эффективны при быстрой потере лишнего веса, и эти режимы обладают особо выраженными преимуществами для метаболического здоровья. Но исследование продемонстрировало, что это не так. Учёные разделили группу людей на тех, кто придерживался одного режима и другого, а затем сопоставили результаты. Каких-то выдающихся достижений сторонники диет на основе голодания не достигли