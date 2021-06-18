Доктор Комаровский раскрыл опасность популярной пищевой добавки
«В процессе расщепления лецитина в кишечнике образуются вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В этом плане есть определенный риск передозировки», — отметил доктор.
По словам Комаровского, в его семье никто лецитин не принимает, своим пациентам он его также не назначает. Специалист подчеркнул, что в настоящее время не существует убедительных работ, доказывающих «огромную пользу лецитина».
«В подавляющем большинстве случаев все, что пишут о его чрезмерной пользе — это чистый бизнес», — уверен он. Комаровский заключил, что в постоянных рекомендациях принимать лецитин «бизнеса намного больше, чем реальной пользы».
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