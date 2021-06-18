Запахи, которые не чувствуются: почему они возникают и что значат

“Я ничего не чувствую” - как часто вы произносите такую фразу на реплику окружающих, что чем-то дурным пахнет? Очень часто люди адаптируются к некоторым запахам и не воспринимают их как другие. Почему это происходит, давайте разбираться.Причины нарушений обонянияОбоняние позволяет реализоваться сразу нескольким функциям организма - от половой до ориентировочной. Чувствительность к запахам меняется под действием различных факторов: на это влияет гормональный фон, настроение, уровень стресса, окружающая среда. Ароматы также влияют на настрой, работоспособность. Не зря для улучшения рабочих показателей эксперты рекомендуют применять некоторые эфирные масла, например.Но иногда возникают нарушения, связанные с, например, острыми респираторными заболеваниями или повреждениями головного мозга. Потеря обоняния может быть частичной, полной или специфической. Возможны обонятельные галлюцинации - именно об этом пойдет речь далееЧто такое обонятельные галлюцинацииЕщё по-другому их называют фантомными запахами или фантосмиями. Как правило, люди чувствуют запах гари, аммиака, серы, разложений, фекалий и так далее. Ароматы могут чувствоваться как постоянно, так и периодически. Не нужно путать это с подменой ароматов - когда запах есть, но он совершенно иной. При обонятельных галлюцинациях не спасут ни эфирные масла, ни освежители воздуха, ни какие-то другие средства.Часто обонятельные галлюцинации возникают по следующим причинам:инфекцияи верхних дыхательных путей;черепно-мозговые травмы;доброкачественные и злокачественные образования в мозге;эпилепсия;болезнь Паркинсона;мигрень;алкоголизм;прием наркотических веществ и некоторых медикаментов;психические заболевания;беременность;эмоционально нестабильное состояние.Что с этим делать?Обратиться за помощью к отоларингологу. Благодаря консультации вы сможете выявить причину нарушенного обоняния, если это связано с лор-заболеванием. Если ничего не было выявлено, то эффективно может быть обращение к стоматологу или гастроэнтерологу, так как болезни полости рта и пищеварительной системы тоже могут являться причинами, почему вы ничего не чувствуете или чувствуете что-то иначе.Не забывайте и о других причинах. Соответственно, когда все вышеперечисленное исключено, может потребоваться обращение к неврологу, психиатру.Каждый специалист может назначить соответствующие его профилю обследования. Только так можно будет понять, с чем именно работать и как лечить.