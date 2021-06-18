Ученые: послеродовая депрессия мужчин требует больше внимания

Послеродовая депрессия у молодых матерей считается лучше изученной, чем депрессия молодых отцов. Большое исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что оба родителя, ребенок которых попал в отделение интенсивной терапии, находятся в группе риска. При этом симптомы депрессии выявлены у 33% матерей и 17% отцов. Однако выписка домой серьезно снижает риски для женщин, но не для мужчин.«Наши результаты указывают на необходимость повышенного внимания к психическому здоровью молодых отцов во время пребывания их ребенка в отделении интенсивной терапии и после выписки», - рассказывает ведущий автор доктор Крейг Ф. Гарфилд. «Это важно не только для благополучия молодых родителей, но и для оптимального развития их ребенка».В отчете Американской академии педиатрии США за 2019 год содержатся обширные доказательства того, что неблагоприятные детские переживания, такие как родительская депрессия, с большей вероятностью увеличивают риск задержки или нарушения когнитивного, эмоционального и языкового развития ребенка, а также последующих поведенческих проблем. Более поздние исследования показывают, что отцы, находящиеся в депрессивном состоянии, с меньшей вероятностью будут выполнять позитивные родительские действия. Одно исследование показало, что отцы, пережившие депрессию, с большей вероятностью будут физически наказывать своих детей.