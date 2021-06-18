Назван наиболее опасный штамм коронавируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Группа исследователей проанализировала данные пациентов, перенесших коронавирус в Шотландии, и пришла к выводу, что индийский штамм более опасный, чем британский. Материал опубликован в медицинском журнале The Lancet.Ученые выяснили, что риск госпитализации у заболевших индийским вариантом COVID-19 в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским штаммом. Также вакцинация намного лучше защищает человека от британской разновидности инфекции, чем от индийской.Для исследования врачи использовали сведения, предоставленные местным здравоохранением, о заболеваниях COVID-19 среди 99 процентов населения Шотландии в период c апреля по июнь этого года.