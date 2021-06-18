Диетолог Ковальков назвал полезные каши в условиях пандемии
При отсутствии противопоказаний кашу из перловой крупы нужно обязательно включить в рацион питания, считает диетолог. Ковальков пояснил, что перловка содержит лизин – этот компонент «помогает в борьбе с вирусами». Доктор медицинских наук заметил, что по этой причине перловку включают в меню солдат во время службы в армии.
Особенно полезно есть кашу из перловой крупы с салом, утверждает профессор. Ковальков убежден, что продукт может дать ощутимую поддержку организму в условиях пандемии.
«Если вы постоянно употребляете перловку, поддерживаете концентрацию витамина D, которого, кстати, очень много в перловке, то ковид вам будет не так страшен», - рассказал диетолог на YouTube-канале.
Другой полезной кашей Ковальков назвал гречневую. Он уточнил, что содержащиеся в гречке вещества защищают кровеносные сосуды от негативного воздействия углеводов, есть ее могут даже диабетики, особенно уязвимые перед коронавирусом.
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