«Дряблость, пигментация, купероз»: почему загар надо запретить
По словам эксперта, солнце далеко не всегда полезно для организма. Безусловно, оно способствует улучшению настроения, а также выработке витамина Д. Но вместе с тем, как утверждает косметолог, оно оказывает крайне негативное влияние на кожу, провоцируя ожоги, воспаления и рак. По данным Минздрава, именно онкологическое заболевание кожи самое распространенное из всех в России.
«Мы так редко бываем на солнце, что уж если доберемся, то сразу в омут с головой и до хрустящей корочки пытаемся себя поджарить»,— отметила Ангелина.
Геронтолог также подчеркнула, что тренд на бронзовую кожу далеко не во всех странах. Например, жительницы азиатских стран стараются беречь свою кожу, опасаясь пигментации, рака и преждевременного старения. Лицкая даже поделилась японской поговоркой на эту тему: «Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже».
Ультрафиолетовое излучение
«Ультрафиолетовое излучение делится на спектры UVC, UVB и UVA. UVC задерживается слоем атмосферы и до Земли не доходит. UVB тоже частично задерживается атмосферой, а также облаками, одеждой, окнами. А вот UVA ничем не задерживается, поэтому именно они и вызывают фотостарение, то есть выраженные изменения кожи, такие как дряблость, пигментация, купероз»,— объяснила доктор.
Специалист напомнила, что отдых на пляжах и горнолыжных курортах требует одинаково высокой защиты от солнечных лучей. По ее словам, и вода, и песок, и снег отражают УФ-лучи.
«Спокойная вода — менее 10 %, песок — около 15 %, волны — 25 %, снег — почти 50 %. По данным Американской академии дерматологии, продукт с SPF 30 блокирует 97 % солнечного излучения, то есть SPF 50 это и есть маркетинговые SPF 100»,
— подчеркнула челюстно-лицевой хирург.
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